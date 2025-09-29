Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили населенный пункт Шандриголово в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Уточняется, что взять село под контроль удалось подразделениям российской группировки войск "Запад". Также за прошедшие сутки группировка нанесла поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Колодезное, Болдыревка, Петровка и Староверовка Харьковской области.

Потери ВСУ на этом направлении составили более 220 солдат, три танка, две боевые бронемашины, 13 авто, четыре оружия полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы и пять складов с боеприпасами.

Ранее ВС РФ освободили три населенных пункта, расположенных в ДНР и в Днепропетровской области. В частности, подразделения "Южной" группировки взяли под контроль село Майское, а подразделения "Запада" – Дерилово в Донецкой Народной Республике. Вместе с тем военнослужащие группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и взяли под контроль населенный пункт Степовое в Днепропетровской области.

