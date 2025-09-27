ВС РФ освободили три населенных пункта в ДНР и Днепропетровской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия освободила три населенных пункта, расположенных в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Днепропетровской области, сообщает Минобороны.

По данным ведомства, подразделения Южной группировки освободили село Майское, а подразделения "Запада" – Дерилово в ДНР. В свою очередь, военнослужащие группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и взяли под контроль населенный пункт Степовое в Днепропетровской области.

Более того, за сутки в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР российские военные освободили 1,1 квадратного километра территории. Поражены формирования трех механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Константиновка, Дроновка, Бересток, Дружковка, Плещеевка и Федоровка ДНР, добавили в МО.

Ранее ВС РФ ударили по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Атаке подверглись объекты в Ивано-Франковской, Хмельницкой и Житомирской областях, а также в Виннице и во Львове. В результате удара все цели были поражены.