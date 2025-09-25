Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 11:30

Политика

Российские войска приступили к завершению взятия Кировска на краснолиманском направлении

Российские войска приступили к завершению взятия Кировска на краснолиманском направлении

В РФ предложили увеличить штраф за нарушение ПДД на электросамокате

Новости мира: акция протеста прошла в израильском аэропорту Бен-Гурион

Онлайн-сервисы не смогут продлевать подписки без согласия россиян

Российские войска сорвали ротацию ВСУ в Днепропетровской области

В Госдуме предложили программу обновления автопарка

Новости мира: Лавров заявил, что Берн утратил статус надежного нейтрального посредника

Песков прокомментировал заявления Трампа во время Генассамблеи ООН

Песков заявил, что Москва готова к диалогу, но Киев занял пассивную позицию

"Вопрос спорный": в ГД предложили запретить ходить с собаками в магазины, аптеки и кафе

Российские войска приступили к завершению взятия Кировска на краснолиманском направлении. Противник стянул туда три бригады, в боях задействовано 19 батальонов.

Каждый дом и подвал в Кировске превращены в опорные пункты, а для защиты используются инженерные заграждения и сплошное минирование. Российские подразделения форсировали реку Жеребец, заняли плацдармы на западном берегу и вытеснили украинские войска из лесистых массивов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоЕвгения МирошкинаСтанислав Кулик

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика