Российские войска приступили к завершению взятия Кировска на краснолиманском направлении. Противник стянул туда три бригады, в боях задействовано 19 батальонов.

Каждый дом и подвал в Кировске превращены в опорные пункты, а для защиты используются инженерные заграждения и сплошное минирование. Российские подразделения форсировали реку Жеребец, заняли плацдармы на западном берегу и вытеснили украинские войска из лесистых массивов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.