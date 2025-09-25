25 сентября, 11:30Политика
Российские войска приступили к завершению взятия Кировска на краснолиманском направлении
Российские войска приступили к завершению взятия Кировска на краснолиманском направлении. Противник стянул туда три бригады, в боях задействовано 19 батальонов.
Каждый дом и подвал в Кировске превращены в опорные пункты, а для защиты используются инженерные заграждения и сплошное минирование. Российские подразделения форсировали реку Жеребец, заняли плацдармы на западном берегу и вытеснили украинские войска из лесистых массивов.
