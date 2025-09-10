Расчет РСЗО "Торнадо-Г" российской армии нанес артиллерийский удар по укрепрайону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Серия залпов с дистанции свыше 15 километров достигла своей цели, уничтожив личный состав и технику врага.

Также российские бойцы продвигаются в Днепропетровской области, там гранатометчики группировки войск "Восток" ликвидировали живую силу ВСУ.



