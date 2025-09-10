Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 сентября, 07:45

Политика

Расчет "Торнадо-Г" нанес артиллерийский удар по укрепрайону ВСУ в зоне СВО

Расчет "Торнадо-Г" нанес артиллерийский удар по укрепрайону ВСУ в зоне СВО

Российские туристы застряли в Непале из-за беспорядков

ВС РФ поразили формирования ВСУ в районах 6 населенных пунктов Сумской области

Массовые протесты прошли в Стамбуле

Россияне не пострадали в ходе беспорядков в Непале

В Госдуму внесли законопроект о возврате денег при ошибке в ценнике

Почти 18 тыс жителей других регионов подали заявки на голосование в Москве

Эксперт рассказал, какие санкции готовит Евросоюз против России

РСТ дал рекомендации российским туристам в Непале, где вспыхнули беспорядки

Прокуратура Стамбула начала расследование после митинга у офиса оппозиционной партии

Расчет РСЗО "Торнадо-Г" российской армии нанес артиллерийский удар по укрепрайону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Серия залпов с дистанции свыше 15 километров достигла своей цели, уничтожив личный состав и технику врага.

Также российские бойцы продвигаются в Днепропетровской области, там гранатометчики группировки войск "Восток" ликвидировали живую силу ВСУ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика