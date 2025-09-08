Форма поиска по сайту

08 сентября, 06:30

Политика

Новости мира: сотни протестующих вышли на антиправительственный митинг в Гааге

Зеленский отказался от визита в Москву и пригласил Путина в Киев

В Госдуме предложили поменять правила расчета транспортного налога

Госдума предложила отменить в школах традиционные домашние задания

ВС РФ практически выбили ВСУ из населенного пункта Полтавка

Новости мира: израильтяне вышли на протесты против войны в секторе Газа

Трамп переименовал Министерство обороны США в "Министерство войны"

Новости мира: в Бейруте прошла акция в поддержку движения "Хезболла"

Новости мира: в Сербии возобновились массовые беспорядки в Нови-Саде

Российская армия освободила Федоровку в ДНР

Сотни протестующих вышли на антиправительственный митинг в Гааге, чтобы осудить противоречивую реформу. Новые правила предусматривают уголовную ответственность за статус нелегального мигранта. Демонстранты маршем прошли по городу, выражая поддержку гражданам других государств, которые ищут убежища в Нидерландах.

Сделка по урегулированию конфликта в секторе Газа будет достигнута в ближайшее время, сообщил президент США Дональд Трамп. Такое заявление прозвучало на фоне планов Израиля расширить операцию в Газе и утверждений ХАМАС о готовности обсуждать прекращение огня, но без прямых контактов с США. Во время предыдущих переговоров при участии Катара и Египта стороны так и не смогли договориться об условиях соглашения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

политиказа рубежомвидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

