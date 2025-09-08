Новости мира: сотни протестующих вышли на антиправительственный митинг в Гааге

Сотни протестующих вышли на антиправительственный митинг в Гааге, чтобы осудить противоречивую реформу. Новые правила предусматривают уголовную ответственность за статус нелегального мигранта. Демонстранты маршем прошли по городу, выражая поддержку гражданам других государств, которые ищут убежища в Нидерландах.

Сделка по урегулированию конфликта в секторе Газа будет достигнута в ближайшее время, сообщил президент США Дональд Трамп. Такое заявление прозвучало на фоне планов Израиля расширить операцию в Газе и утверждений ХАМАС о готовности обсуждать прекращение огня, но без прямых контактов с США. Во время предыдущих переговоров при участии Катара и Египта стороны так и не смогли договориться об условиях соглашения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.