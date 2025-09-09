Эксперт Койтов: магазины редко наказывают за неверную стоимость товара на ценнике

В Госдуме предложили отдавать покупателю товар бесплатно при несоответствии его стоимости в чеке и на ценнике. Получится ли реализовать инициативу и как действовать в такой ситуации уже сейчас, разбиралась Москва 24.

Повысить прозрачность

Законопроект о введении в России принципа "честного чека" разработали депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым. Для этого парламентарии предложили внести поправки закона "О защите прав потребителей".

Согласно нововведению, покупатель сможет получить товар бесплатно, если на кассе его пробили по стоимости выше, чем на ценнике. Мера простимулирует поддерживать их актуальность, так как неточности будут приводить к прямым финансовым потерям, убеждены авторы инициативы.





из пояснительной записки В условиях действия правила "честный чек" заинтересованность магазинов в предоставлении ложных ценников исчезнет – риск понести расходы из-за бесплатной отдачи товара будет значительно перевешивать потенциальную выгоду от умышленной переплаты покупателей.

При этом на несоответствие цен покупатели часто жалуются в социальных сетях.

"Покупала конфеты по акции за 100 рублей, а продали за 250, обнаружила это только дома. Отвечают на это, что акция уже закончилась, а ценники не успели поменять", "Пробивали взвешенные овощи в два раза дороже", "Был случай, когда в каталоге одного сетевого магазина увидела нужный мне порошок со скидкой в 50%. Пришла за ним, а его пробивают по полной стоимости. Кассир отвечает, что акция закончена, но я показываю каталог и говорю, что скидка действует до мая. Продавец скривилась и пробила скидку", – писали в Сети.

Также комментаторы отметили, что особенно сложно заметить обман, когда в чеке находится много позиций. Таким образом, покупатели не успевают проверить соответствие стоимости, а магазины зарабатывают дополнительные деньги, убеждены пользователи.

Привлечение к ответственности

Наказание за обман потребителей уже есть в Кодексе об административных правонарушениях, отметила в разговоре с Москвой 24 юрист Яна Бондаренко.





Яна Бондаренко юрист В таком случае размер штрафа варьируется от 3 до 500 тысяч рублей, в зависимости от организационно-правовой формы продавца. Взыскание накладывает Роспотребнадзор, но продавец может оспорить решение в суде.

Кроме того, если стоимость товара на кассе отличается, продавец обязан продать его за сумму, указанную в ценнике. Как правило, она ниже, обратила внимание Бондаренко. Также эксперт рассказала о требованиях к чекам в магазинах. В частности, вся информация должна быть читаемой, а цену необходимо указывать за единицу измерения (килограмм, грамм, штуку и т.д.), уточнила юрист.

Однако на сегодняшний день привлекать к ответственности бизнес практически перестали из-за моратория на проверки, введенного в 2020 году, рассказал Москве 24 председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.

"Роспотребнадзор теперь может проверять компании только в случаях, угрожающих жизни и здоровью людей. Теоретически жаловаться можно в прокуратуру, но на практике она редко накладывает санкции за подобные мелкие нарушения", – рассказал эксперт.





Алексей Койтов председатель Союза потребителей России Поэтому новые инициативы по усилению контроля – правильные и нужные. Это заставит предпринимателей быть внимательнее, так как ошибки с ценами случаются часто: как по неосторожности, так и намеренно. В любом случае, это поможет улучшить бизнес-процессы и избежать нарушений.

Чаще всего несоответствие цен встречается в сетевых магазинах, отметил эксперт. Распространенная причина – человеческий фактор: система уже обновила стоимость, а сотрудники не успели поменять бумажные ценники.

При этом в случае с предложенным законопроектом эксперт призвал учесть два момента. Первый – возможность злоупотреблений, когда старые ценники ставят поверх новых, фотографируют для отчетности, а потом убирают. Второй – технический аспект. При несоответствии стоимости можно потребовать возмещение только неустойки, добавил Койтов.

"Однако здесь вступает в силу статья об уменьшении неустойки (333 ГК РФ), которая позволяет суду значительно снижать ее на свое усмотрение. Из-за этого существует риск, что новая мера не сработает так, как планируется. Поэтому важно тщательно проработать ее реализацию", – рассказал эксперт.

Что касается оформления ценников, то по закону они должны быть единообразными. Но Койтов указал на пробел в регулировании: например, когда крупно указывают акционную цену, а старую – мелкими буквами. Прямого запрета на это нет, но, по сути, это тоже вводит в заблуждение. В таких случаях Роспотребнадзор может вынести магазину предостережение, заключил специалист.

