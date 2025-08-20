Юрист Георгиева: закон не запрещает маркетплейсам маркировать недобросовестных покупателей

В Минэкономразвития предложили ввести на маркетплейсах специальные метки для клиентов, которые регулярно не выкупают свои заказы. В преимуществах и недостатках инициативы разбиралась Москва 24.

Большие потери

Министр экономического развития РФ Максим Решетников предложил маркировать аккаунты покупателей на маркетплейсах, кто регулярно не выкупает заказы в больших количествах. По его словам, мера поможет разграничить обычных покупателей и тех, кто совершает недобросовестные действия, создавая нездоровую конкуренцию среди продавцов маркетплейсов.





Максим Решетников министр экономического развития РФ Предлагаю бизнес-сообществу четко сформулировать проблему и возможные решения. Мы совместно с маркетплейсами обсудим этот вопрос и проработаем механизмы добросовестной практики.

Минэкономразвития готово рассмотреть предложения к 1 октября 2026 года, когда вступает в силу новый закон о платформенной экономике. Согласно ему, работа маркетплейсов и подобных сервисов должна быть максимально прозрачной и безопасной для всех участников.

Генеральный директор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексей Молодых в разговоре с "Известиями" отметил, что недобросовестное поведение клиентов создает трудности и приводит к убыткам продавцов.

"Мы как-то делали ориентировочную оценку и получили данные, что продавцы на логистике теряют от 300 до 1,5 тысячи рублей на каждый возврат. Иногда это больше, чем стоит сам товар", – сказал эксперт.

Согласно статистике Федерального общества сетевой торговли (ФОСТ), в 2024 году с непорядочным поведением клиентов столкнулись 62% продавцов. Из-за этого возникает проблема невостребованности товаров и их возврата после недолгого использования. Это портит репутацию селлеров и вредит их доходам, сообщила руководитель информационного отдела независимого профсоюза "Новый труд" Мария Коледа.

Кроме того, средства на доставку тратятся впустую, а склады в итоге перегружены, отметил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Справедливая мера?

С точки зрения закона ставить пометки на аккаунтах клиентов маркетплейсов в целом не запрещено, рассказала Москве 24 юрист Алла Георгиева. При этом если маркетплейсы решат это делать, им придется пересмотреть договор оферты и условия покупки, чтобы избежать жалоб и судебных разбирательств. Это связано с тем, что в этом случае вступает в силу закон о персональных данных, объяснила эксперт.

"Если такая метка будет поставлена необоснованно, потребитель сможет оспорить ее и запросить у оператора свое согласие на обработку, сбор и хранение данных на определенный срок. Если выяснится, что их нет, права человека нарушены. Согласно закону "О защите прав потребителей", нужно обратиться в Роскомнадзор или Роспотребнадзор. Когда это не помогло, стоит идти в суд, чтобы заставить продавца удалить недостоверную информацию о клиенте", – рассказала юрист.

Однако если у площадки есть разрешение на хранение персональных данных, в таком случае нарушения прав не будет, отметила юрист.





Алла Георгиева юрист Не стоит забывать, что покупатель может заказать несколько товаров, которые ему действительно нужны. И если от них отказались, потому что вещи были некачественными (обнаружен брак, несоответствие цвета или размера), в этом виноват сам продавец. Он не предоставил полную информацию о товаре. Получить метку на аккаунте в такой ситуации будет несправедливо.

Если же потребитель заказал свой размер одежды и еще несколько других, чтобы не ошибиться с выбором, в такой ситуации можно говорить о злоупотреблении правом со стороны клиента. Однако если продавец не указал, что вещь большемерит или маломерит, наказывать за это покупателя нельзя, подчеркнула эксперт.

"В случае же нарушения будет справедливо ввести для злоупотребляющих клиентов оплату курьерской доставки, так как товар не появляется в пункте выдачи сам. Эта мера вполне обоснована", – заключила Георгиева.

Однако директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов в беседе с Москвой 24 отметил, что пока сложно предположить, как именно будет действовать предлагаемая мера.





Константин Ордов директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Маркетплейсы, мягко говоря, не бедствуют. Более того, эти платформы уже переходили на стопроцентную предоплату товаров, вводили штрафы за отказ от покупки. В этом отношении у них предостаточно своих внутренних инструментов.

В качестве альтернативы эксперт предложил не ограничивать клиентов, а, наоборот, мотивировать добросовестных покупателей, например, начислением дополнительных бонусов и премиальным обслуживанием. В противном же случае некоторые перестанут пользоваться маркетплейсами, заключил Ордов.

