Врач Лишин объяснил, почему в РФ необходима верификация для медиков-блогеров

В Госдуме предложили ввести обязательную верификацию для всех блогеров-медиков. Чем могут навредить подобные "специалисты" и как от них защититься, разбиралась Москва 24.

Доктор с "галочкой"

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести специальную верификацию для врачей в интернете. Соответствующее обращение он направил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, главе Роскомнадзора Андрею Липову и руководителю Росздравнадзора Алле Самойловой, сообщили РИА Новости.

Парламентарий заявил, что сегодня медицинское консультирование онлайн никак не регулируется и при этом имитирует профессиональную медицинскую помощь. Из-за этого отличить мошенника от эксперта почти невозможно.

Чернышов предложил создать реестр на Госуслугах, который открыто покажет диплом, специализацию и лицензию врача. При этом верифицироваться смогут только те специалисты, которые имеют стаж работы по специальности не менее 12 месяцев за последние 5 лет. Благодаря этому можно будет увидеть реальный опыт врача и качество его знаний.

Также парламентарий подчеркнул, что необходимы определенные требования для отображения знака верификации для аккаунтов врачей, которые прошли проверку. При этом подозрительный контент от блогеров, представляющихся экспертами, стоит маркировать или вовсе ограничивать.



Борис Чернышов вице-спикер Госдумы Убежден, что реализация данных мер значительно повысит прозрачность и безопасность сферы онлайн-медицины, защитит граждан от мошенничества и угроз здоровью, a также укрепит доверие к профессии врача и государственной системе здравоохранения.

Лжедоктора

Фото: towfiqu

Некоторые "врачи" из Сети не имеют медицинского образования, что может значительно ухудшить здоровье их потенциальных пациентов, заявил в беседе с Москвой 24 врач-терапевт Виктор Лишин.

"Обычно такие блогеры умеют хорошо говорить, показывают красивую картинку и приятно выглядят – все это подкупает подписчиков. Однако советы таких экспертов могут навредить", – рассказал специалист.

Он добавил, что у рекомендаций подобных "врачей" нет научной базы. При этом многие блогеры отвергают доказательную медицину и предлагают альтернативные методы.





Виктор Лишин врач-терапевт Нельзя рассказывать своим подписчикам о том, что самый лучший способ вылечить, например, онкологию – это отказаться от необходимых препаратов и поставить себе иголки. Такие советы могут закончиться для пациента летальным исходом.

Эксперт согласился, что для блогеров-медиков нужно ввести специальную верификацию, которая подтвердит их компетенции.

"Блогеры заманивают людей: это похоже на сеанс с психологом, после которого тебе становится легче. То есть, появляется эффект плацебо, и в первую неделю боль действительно может утихнуть. Однако, в отличие от реального препарата, это не будет эффективно и только усугубит ситуацию в дальнейшем", – заключил эксперт.

При этом пострадавшим пациентам будет крайне сложно доказать, что им навредили именно советы блогеров-медиков, подчеркнул в беседе с Москвой 24 кандидат медицинских наук, доцент, медицинский юрист Иван Печерей.





Иван Печерей кандидат медицинских наук, доцент, медицинский юрист Трудно подтвердить в суде, что рекомендации конкретного блогера привели к неприятным последствиям, и это будет действительно большой проблемой для пострадавшего. Конечно, он может пожаловаться в различные инстанции – в Роспотребнадзор или Росздравнадзор – и подать исковое заявление, но связь установить окажется крайне сложно.

Эксперт добавил, что многие "инфоцыгане" позиционируют себя как лиц, которые представляют информационные услуги. То есть, они всячески уходят от понятия "медицинские услуги", так как для этого нужна лицензия.

"Была достаточно интересная история: некая травница предлагала лечение онкологии, не имея медицинского образования и лицензии, вступила в полемику с врачом-онкологом, которая обвинила ее в шарлатанстве. Из-за этого травница подала в суд на доктора, но суд встал на сторону квалифицированного специалиста", – привел пример эксперт.

Он добавил, что важно тщательно изучать данные о тех, кто предоставляет какую-либо информацию медицинского характера. А обращаться за лечением нужно только к квалифицированным специалистам, подчеркнул Печерей.

