Путин призвал не допустить ситуации, чтобы в России были элиты и "люди-автоматы"

Фото: ТАСС/POOL/Сергей Бобылев

Нельзя допустить ситуации, при которой в России будут интеллектуальные элиты и люди, которые умеют только нажимать на кнопки. Такое заявление сделал Владимир Путин в ходе заседания Госсовета.

"Нельзя допустить ситуации, когда у нас будут интеллектуальные элиты и люди-автоматы, которые ничего не умеют, кроме как кнопки нажимать, это очень важная задача для системы образования", – сказал президент России.

Кроме того, для улучшение качества образования в стране глава государства предложил создать рейтинг 100 худших образовательных организаций. По его словам, это тот случай, где нужно помочь изменить ситуацию в интересах учащихся регионов и всей России.

Глава государства отметил, что рейтинг предлагается сделать на основе документа Минтруда по трудоустройству выпускников, который в разрезе каждого учебного заведения демонстрирует уровень найма и размер зарплаты.