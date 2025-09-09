Форма поиска по сайту

09 сентября, 11:30

Войска группировки "Восток" продвинулись вглубь обороны Украины

Войска группировки "Восток" за сутки продвинулись вглубь украинской обороны и нанесли удары по силам ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщили в Минобороны. Поражение нанесено формированиям трех механизированных бригад, бригады морской пехоты и территориальной обороны в районах нескольких населенных пунктов.

По данным военных экспертов, самые ожесточенные бои продолжаются на широком фронте под Покровском. Отмечается продвижение как с юга, так и с севера, включая добропольское направление. Всего с начала СВО уничтожены 665 самолетов и 283 вертолета ВСУ, около 80 тысяч беспилотников, свыше 25 тысяч танков и боевых машин, а также 1,5 тысячи установок реактивных систем залпового огня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

