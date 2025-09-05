Путин назвал законными целями ВС РФ иностранные войска на Украине

Фото: 123RF/koziolkamila

Иностранные войска на Украине при появлении там станут легитимными целями для российской армии. Об этом заявил Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Президент связал возможное появление иностранных бойцов на украинской территории с усилением интеграции Киева в НАТО.

"Поэтому, если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения", – цитирует его RT.

Ранее российский лидер указывал на отсутствие необходимости в размещении западных войск на Украине в случае достижения долгосрочного мира. При этом Путин заверил, что Россия будет соблюдать мирные договоренности и уважать гарантии безопасности, которые планируется подготовить для обеих сторон.

По утверждению СМИ, командиры некоторых стран Европы и генералы США уже разработали стратегию размещения международного воинского контингента на Украине. Его численность может превысить 10 тысяч человек.

Согласно плану, сухопутные подразделения разделят на две группы: одна будет обучать и поддерживать военных Украины, другая – предотвращать угрозы. Воздушное пространство, вероятно, будут контролировать военно-воздушные силы за пределами страны.