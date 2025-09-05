WSJ: США участвовали в разработке плана отправки европейских военных на Украину

Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis

Стратегию размещения на Украине международного воинского контингента разработали командиры некоторых стран Европы и генералы США. Его численность может превышать 10 тысяч человек, сообщает "МК" со ссылкой на The Wall Street Journal.

Согласно плану, сухопутные подразделения разделят на две независимые группы, которые будут выполнять разные задачи. Первая сконцентрирует внимание на обучении и оказании поддержки Вооруженным силам Украины (ВСУ), а вторая станет "силой сдерживания" и получит мандат на предотвращение угроз.

По словам источников издания, контролировать воздушное пространство будут военно-воздушные силы, которые, вероятно, будут находиться за пределами Украины.

Также, по данным СМИ, в разработке планов принимали участие высокопоставленные военные США, включая командующего силами НАТО в Европе.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз обладает "довольно четким" планом касательно отправки войск на Украину в качестве обеспечения гарантий безопасности после прекращения огня. Она уточнила, что у Европы есть точная дорожная карта по этому направлению, а также ЕС достиг необходимого соглашения с США.

При этом американские эксперты считают, что ввод войск Североатлантического альянса на территорию Украины обернется прямым противостоянием с армией России, в результате которого Европа потерпит поражение.

