РИА Новости: некоторым украинским студентам могут ограничить отсрочку от мобилизации

На Украине могут ограничить право на отсрочку от мобилизации для некоторых категорий студентов. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной раде, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Документ предлагает ограничить отсрочку для обучающихся колледжей, поступивших после 25 лет. Также нововведения могут коснуться студентов, вышедших за рамки установленного срока академической программы.

Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что Украине необходимо было с самого начала конфликта мобилизовать 18-летних граждан. Она отметила, что решение украинских властей разрешить мужчинам до 23 лет покидать страну было неоднозначным, ведь это может привести к тому, что из страны начнут уезжать более массово.

Более того, Безуглая подчеркнула, что непонятно, какую именно политику ведут власти Украины: восстановления страны или продолжения конфликта. По ее словам, перспектив перемирия в данный момент нет, будущее же страны зависит от успехов армии.