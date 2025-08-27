Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что Украине необходимо было с самого начала конфликта мобилизовать 18-летних граждан. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Безуглая отметила, что решение украинских властей разрешить мужчинам до 23 лет покидать страну было неоднозначным. По ее словам, оно может привести к тому, что из страны начнут уезжать более массово. Однако политик признала, что данное решение дает возможность украинской молодежи получать образование в зарубежных университетах.

Вместе с тем депутат отметила, что непонятно, какую именно политику ведут власти Украины: восстановления страны или продолжения конфликта. По ее словам, перспектив перемирия в данный момент нет, будущее же страны зависит от успехов армии. В это же время огромное число молодых людей сбегает с Украины, добавила Безуглая.

Ранее командир 93-й бригады ВСУ Шамиль Крутков указывал, что Украине придется мобилизовать 18-летних граждан. Он также выразил мнение, что руководство страны должно было проводить полную мобилизацию еще с самого начала конфликта, не обращая внимания на интересы украинцев.