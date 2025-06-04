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Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о службе в Вооруженных силах Украины (ВСУ) граждан старше 60 лет. Об этом в своем телеграм-канале рассказал украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"<…> Законопроект, который позволит гражданам в возрасте от 60 лет проходить военную службу по контракту сроком на 1 год по собственному желанию и при условии годности по состоянию здоровья", – уточнил Гончаренко.

Рада 16 апреля продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине на 90 дней, до 6 августа. Парламент принял такое решение в 15-й раз. Оно делает невозможным проведение как парламентских, так и президентских выборов на Украине.

В свою очередь, командир 93-й бригады ВСУ Шамиль Крутков указал, что Украине придется мобилизовать 18-летних граждан. Он считает, что руководство страны должно было проводить полную мобилизацию еще с самого начала конфликта, не обращая внимания на интересы украинцев.

Владимир Путин отмечал, что киевский режим проводит принудительную мобилизацию и "как собак" отлавливает людей на улицах. Киеву удается принудительно привлекать в ВСУ каждый месяц по 30 тысяч человек, уточнил президент.

