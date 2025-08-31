Посол в РФ назвал сильной стороной то, что в Казахстане 95% населения говорят по-русски

Фото: 123RF/zangerkz

Казахстан считает своей сильной стороной то, что 95% населения говорят на русском языке. Об этом в беседе с ТАСС заявил посол республики в РФ Даурен Абаев.

"Мы считаем, что это наша сила – знать русский язык. Безусловно, в приоритете наш государственный язык – казахский, и его роль с каждым годом растет. Но в то же время мы очень рады тому, что у нас в стране все знают русский язык, потому что это наше, как я еще раз скажу, такое преимущество", – сказал дипломат.

Абаев заметил, что в примерно 3 из 7 тысяч школ в стране обучение ведется на русском языке. Кроме того, изучение русского во всех школах является обязательным, подчеркнул дипломат.

Ранее президент государства Касым-Жомарт Токаев заявлял, что никто не может навязывать гражданам Казахстана, на каком языке им говорить в личном общении и во время публичных выступлений.

Он добавлял, что все провокационные действия на эту тему с целью посеять рознь в обществе и дестабилизировать ситуацию внутри страны будут пресекаться и наказываться по закону.

