Президент Казахстана назвал глупостью нагнетание истерии вокруг русского языка

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что ситуация с нагнетанием истерии вокруг русского языка в стране является глупостью. Об этом сообщает РИА Новости.

"Русский язык, согласно конституции (Казахстана. – Прим. ред.), используется наравне с государственным языком, выполняет функции официального языка. Поэтому здесь никакого противоречия нет, как удобно, так и надо говорить", – сказал Токаев.

Президент отметил, что молодое поколение страны сейчас владеет государственным, русским, английским и другими языками, и это хорошо. Он призвал население оставаться толерантным и спокойным в этом вопросе.

Ранее Владимир Путин подписал закон о нормах литературного русского языка и использовании иностранных заимствований. Он запрещает употребление иностранных слов, за исключением не имеющих аналогов. Речь идет о запрете использования зарубежной лексики на официальных мероприятиях, в документообороте и публикациях СМИ.

