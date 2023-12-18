Путин упростил прием в гражданство РФ жителей Белоруссии, Казахстана и Молдавии

Фото: depositphotos/v.anisimov

Владимир Путин подписал указ, по которому упрощается прием в российское гражданство жителей Белоруссии, Казахстана и Молдавии. Соответствующий документ был размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, дееспособным и достигшим 18-летнего возраста гражданам Белоруссии разрешается подать заявление о приеме в гражданство РФ без учета срока их проживания в стране с момента получения вида на жительство, знания русского языка, истории и основ законов государства.

Соблюдение установленного срока проживания в РФ, знание истории и законодательства не будут обязательным пунктом и для жителей Казахстана и Молдавии. Однако им необходимо знать русский язык.

Документ вступает в силу с понедельника, 18 декабря.

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект закона, вводящего в Уголовный кодекс РФ статью об ответственности за русофобию. Нововведение предусматривает ответственность за дискриминацию, совершенную за пределами РФ иностранным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации либо иностранцем с использованием своего служебного положения в отношении россиянина.

До этого Владимир Путин во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции 14 декабря назвал русофобию одним из векторов борьбы с РФ. Он отметил, что в мире замечен рост национализма.

В Финляндии предложили запретить двойное гражданство с Россией