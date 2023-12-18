Статью об ответственности за русофобию введут в УК РФ

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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект закона, вводящего в Уголовный кодекс РФ статью об ответственности за русофобию. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на источник, который ознакомлен с проектом отзыва правительства на проект закона.

В документе сказано, что Уголовный кодекс Российской Федерации планируется дополнить статьей 136.1 ("Русофобия"). Нововведение предусматривает ответственность за дискриминацию, совершенную за пределами РФ иностранным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации либо иностранцем с использованием своего служебного положения в отношении россиянина, постоянно проживающего в России лица без гражданства или соотечественника, не являющегося гражданином РФ. Это будет предусмотрено частью первой данной статьи. Часть вторая будет предусматривать наказание за публичные призывы к совершению дискриминации, говорится там.

Кроме того, отмечается, что законопроект может дополнить часть 5 статьи 247 УПК РФ ("Участие подсудимого"). Тогда правоохранители в исключительных случаях смогут проводить судебные разбирательства по уголовным делам о преступлениях средней тяжести в отсутствие подсудимых, уточняется там.

Помимо этого, законопроектом предлагается внести в часть 3 статьи 12 УК РФ изменение, согласно которому уголовная ответственность будет распространяться на иностранцев и лиц без гражданства, не проживающих постоянно в России, совершивших преступление вне пределов РФ, в том числе в отношении соотечественников, не являющихся гражданами РФ.

Как следует из пояснительной записки, внесение изменений в статью 247 объясняется необходимостью обеспечения защитных мер, в том числе от уничтожения или повреждения воинских захоронений, памятников, стел, обелисков и других объектов, которые увековечивают память погибших защитников Отечества (статья 243.4 УК РФ).

Также в российском правительстве заявили, что преступления, предусмотренные частью 1 статьи 243.3 УК РФ, относятся к преступлениям небольшой тяжести. При этом предлагаемое регулирование будет распространяться на все преступления средней тяжести, что потребует дополнительного объяснения в пояснительной записке.

В документе указано, что кабмин РФ поддержал проект закона, автором которого является вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Ранее Владимир Путин во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции 14 декабря назвал русофобию одним из векторов борьбы с РФ. Он отметил, что в мире замечен рост национализма. Президент России пообещал пресекать любые попытки раскачки российского общества изнутри.

В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за русофобию