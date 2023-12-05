Путин заявил, что надо вместе преодолевать последствия русофобии в Донбассе

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Необходимо прикладывать совместные усилия, чтобы бороться с наследием русофобии в Донбассе, заявил Владимир Путин в рамках заседания наблюдательного совета российского движения детей и молодежи "Движение первых".

Президент напомнил, что националистическая политика Киева старалась исказить сознание детей в школах Донбасса, внедряя в программу русофобские идеи.

"Там действительно многое нужно сделать. Вместе преодолевать разрушительное наследие сначала ползучей, а потом открытой агрессивной националистической политики, которой следовали сменяющие друг друга власти в Киеве, когда в учебные программы внедряли русофобию, исторические фейки, сеяли рознь между людьми", – высказался он.

Глава государства подчеркнул, что возможности, которые предоставляет "Движение первых", должны быть доступны для граждан во всех населенных пунктах.

Ранее Путин в рамках заседания СПЧ заявил, что в настоящее время наблюдается деградация международной системы прав человека. Российский лидер отметил, что международные структуры стали проявлять русофобию.

По его словам, ситуация в Донбассе является подтверждением этому, когда в течение восьми лет институты показали свою беспомощность, игнорируя события в регионе. Кроме того, президент уверен, что эти структуры даже поощряют русофобию.



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