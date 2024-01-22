Казахский МИД пригласил Канделаки в страну после ее слов о положении русского языка

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров пригласил в страну директора телеканала ТНТ Тину Канделаки после ее слов о положении русского языка в этом государстве, пишет РИА Новости.

"Наши соседи, наши друзья мало знают о нас, и это огорчает. Потому что информация о нас у них недостоверная. Пусть приедут в нашу страну и посмотрят, как мы живем", – сказал он.

По словам дипломата, таким людям лучше продолжить общую работу, вместо того, чтобы "выдумывать какие-то темы и вступать в конфликты" в социальных сетях.

Между тем Смадияров опроверг информацию о включении Канделаки в список иностранцев, которым въезд в Казахстан закрыт. Такого перечня, сказал он, не существует. Однако подобные списки дипломат счел внутренним делом каждой страны.

"Допустим, если вам кто-то не нравится, вы же не запустите его к себе домой. Вот и мы не запустим", – подчеркнул тот.

Журналисты уточнили у представителя МИД, планирует ли Казахстан ограничивать Канделаки въезд в страну. На этот вопрос он затруднился ответить и предположил, что телеведущая "вряд ли приедет".



До этого Канделаки разместила в своем телеграм-канале пост о вытеснении русского языка в Казахстане на государственном уровне, проиллюстрировав это предложением Минтранса страны об изменении названий на некоторых железнодорожных станциях с русского на казахский язык.

Данная ситуация спровоцировала негативную реакцию со стороны нескольких парламентариев Казахстана. Так, депутат Максат Толыкбай указал на то, что на данный момент более 70% населения республики составляют этнические казахи.

Ранее стало известно, что глава образованной в 2022 году области Улытау Берик Абдыгалиулы предложил переименовать Павлодарскую область в Баянауыл, Северо-Казахстанскую – в Кызылжар, Западно-Казахстанскую – в Акжайык, а Восточно-Казахстанскую – в Алтай.

Он заявил, что эти территории являются священной землей с многовековой историей, а сама тенденция переименований, по его мнению, не должна останавливаться. Казахстан планирует сменить идеологически устаревшие названия трех тысяч населенных пунктов и улиц до 2025 года.

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