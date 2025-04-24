Президент Казахстана заявил о свободе выбора языка в стране

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Никто не может навязывать гражданам Казахстана, на каком языке им говорить в личном общении и во время публичных выступлений. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на выступление президента республики Касым-Жомарт Токаева.

"Все провокационные действия на эту тему с целью посеять рознь в нашем обществе, дестабилизировать ситуацию внутри страны будут пресекаться и наказываться по закону", – сказал казахстанский лидер во время выступления на сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Токаев уточнил, что также будут пресекаться провокации по дискриминации жителей государства по этническому, языковому или религиозному признаку, осуществляемые из-за рубежа.

Лидер страны подчеркнул, что 80% выпускников школ сдают экзамены на государственном языке Казахстана, а более 70% детей, поступающих в первый класс, будут обучаться на казахском. При этом главными ценностями страны являются единство, патриотизм, независимость и согласие.

В прошлом году Токаев уже называл глупостью ситуацию с нагнетанием истерии вокруг статуса русского языка в стране. Он напоминал, что по конституции страны русский язык используется наравне с государственным и выполняет функции официального языка. По версии президента Казахстана, молодежь владеет государственным, русским, английским и другими языками и это хорошо.

