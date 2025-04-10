Лавров пошутил про настойки на переговорах в Казахстане

Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил про настойки во время переговоров со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу. Об этом сообщает МК со ссылкой на официального представителя российского дипломатического ведомства Марию Захарову.

Глава МИД Казахстана сказал, что министрам нужно сфотографироваться. Лавров поинтересовался, действительно ли это необходимо. Нуртлеу объяснил, что на этом настаивает протокол.

"На чем? Кто-то, например, настаивает на гвоздике", – ответил глава российского МИД.

Таким образом, отметила Захарова, переговоры у Лаврова начались "по традиции искрометно".

Ранее глава МИД РФ в ходе одной из пресс-конференций поинтересовался у журналиста бразильской газеты, который просил задать вопрос на английском языке, понимал ли представитель СМИ происходящее до этого.

Сам Лавров рассказывал, что представители европейских стран убегают, когда видят его на каких-либо политических мероприятиях. Такое поведение является не только токсичным, но и детским, уверен глава дипломатического ведомства.

