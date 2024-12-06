Лавров рассказал, что европейские чиновники убегают от него на мероприятиях

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что представители европейских стран убегают, когда видят его на каких-либо политических мероприятиях.

"Это становится токсичным, когда кто-то видит, что со мной разговаривает американец или европеец. Европейцы вообще убегают, когда видят меня", – рассказал министр в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Лавров отметил, что аналогичное поведение среди западных чиновников было заметно и во время последнего саммита "Большой двадцатки". Он назвал такое поведение детским.

Глава МИД в интервью не стал отвечать на вопрос о контактах с чиновниками из администрации президента США Джо Байдена.

"Не хочу портить их карьеру", – пошутил Лавров.

Вместе с тем никаких содержательных разговоров с этими чиновниками не было, добавил он. По словам министра, он никогда не навязывает свое общество в разговоре с иностранными представителями.

Кроме того, в интервью Карлсону Лавров рассказывал о ранее неизвестном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном по поводу Украины, который призывал российского министра к "деэскалации ситуации". Диалог состоялся на полях саммита "Большой двадцатки" в Риме в 2021 году. С тех пор Лавров ни разу не встречался лично с Блинкеном.

В частности, в этом году Блинкен также не встретился с Лавровым на саммите G20 в Бразилии.