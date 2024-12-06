Лавров рассказал о неизвестном ранее разговоре с Блинкеном насчет Украины

Фото: depositphotos/palinchak

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал о неизвестном ранее разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном касательно Украины.

По словам Ларова, последний раз он встречался лично с Блинкеном на полях саммита "Большой двадцатки" в Риме в 2021 году. Тогда российский министр представлял на мероприятии Владимира Путина.

"Помощник Блинкена подошел ко мне во время встречи и сказал, что тот хочет поговорить десять минут. Я вышел из комнаты. Мы пожали друг другу руки. Он что-то сказал о необходимости деэскалации", – вспомнил глава МИД РФ.

Лавров выразил надежду на то, что его американский коллега не "рассердится" на него за раскрытие этой информации.

В декабре прошлого года Сергей Лавров заявил, что Энтони Блинкен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель показали свою трусость, уехав раньше из столицы Республики Македония Скопье, где проходило заседание глав МИД ОБСЕ. Западные политики покинули мероприятие до прибытия российского министра.

В этом году Блинкен также не встретился с главой МИД РФ на саммите G20, которых проходил с 18 по 19 ноября в Бразилии.