Лавров уличил Блинкена и Борреля в трусости

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Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель показали свою трусость, уехав раньше из Скопье, где проходит заседание глав МИД ОБСЕ. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает его слова пресс-служба ведомства.

"Они, наверное, считают, что тем самым они подчеркивают свое намерение изолировать Россию. А я считаю, что они боятся любого честного разговора с фактами на руках", – отметил он на пресс-конференции после заседания.

Министр иностранных дел РФ прибыл в столицу Республики Македония Скопье для участия во встрече глав МИД ОБСЕ 30 ноября. Поездка стала для Лаврова первым визитом в Европу с начала спецоперации на Украине, не считая его визитов в Белоруссию и Турцию.

Ранее он заявлял, что Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе можно попытаться спасти как площадку для диалога, однако ее шансы невелики.



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