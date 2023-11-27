Лавров считает, что шансы спасти ОБСЕ невелики

Фото: vk.com/mid

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) можно попытаться спасти как площадку для диалога, но ее шансы невелики. Об этом сообщает РИА Новости.

"К сожалению, не могу с оптимизмом рассматривать судьбу объединений, где верховодят США и их союзники, таких как НАТО, ЕС, группа семи, а теперь еще и Совет Европы и ОБСЕ", – сказал Лавров, выступая в ходе форума "Примаковские чтения".

По его словам, Совет Европы и ОБСЕ задумывались изначально для широкого диалога в рамках всей Европы на основе взаимоуважения. В результате, считает он, их превратили в придатки ЕС и НАТО, сделав из них маргинальные структуры для использования в рамках своей политики.

До этого ряд зарубежных СМИ сообщили, что Северная Македония разрешила пролет самолета с Лавровым для участия во встрече министров иностранных дел ОБСЕ. Ежегодная встреча 57 государств – участниц ОБСЕ пройдет с 30 ноября по 1 декабря в столице страны – Скопье.

В 2022 году, когда председателем ОБСЕ была Польша, Варшава отказала Лаврову в участии в мероприятии. Один из источников МИД назвал возможный недопуск Лаврова еще одним аргументом в споре о том, что организация утратила свой смысл.

Лавров заявил, что отношения России и КНДР вышли на качественно новый уровень