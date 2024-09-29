Очередь выстроилась к Лаврову после его выступления на ГА ООН

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

После выступления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на 79-й сессии Генассамблеи ООН к нему выстроилась большая очередь из желающих пожать руку. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своем телеграм-канале она также опубликовала фотографию в подтверждение своих слов, на которой видно, как политики из разных стран подходят к Лаврову, чтобы пожать ему руку.

Во время своего выступления на ГА ООН Лавров затронул множество тем, включая конфликт на Украине и вопрос ядерной доктрины РФ. В частности, министр указал, что президент Украины Владимир Зеленский хочет напрямую вовлечь страны НАТО в боевые действия против РФ.

Глава МИД РФ отдельно прокомментировал и ситуацию на Ближнем Востоке, назвав бесчеловечной атаку Израиля на Ливан с подрывом мобильных устройств, а также обвинив США в желании монополизировать посреднические процессы на Ближнем Востоке.