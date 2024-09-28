Мексика призвала отменить право вето в Совбезе ООН

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Мексика выступает за полную отмену право вето в ООН. Об этом заявила глава МИД Мексики Алисия Барсена, передает РИА Новости.

"Мексика предлагает полностью отменить право вето, и до тех пор, пока это не будет достигнуто, по крайней мере, ограничить его в случаях геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений", – заявила Барсена

Она отметила, что ООН необходимо "восстановить уверенность в многополярном мире и его институтах". По словам министра, сейчас сохраняется "непристойная концентрация власти в руках горстки тех немногих привилегированных, кто извлекает выгоду из статус-кво, из боли, страдания и крови".

Ранее директор офиса Верховного комиссара ООН по правам человека в Нью-Йорке Крэйг Мохибер ушел со своего поста из-за неспособности организации "остановить геноцид" в Газе.

По мнению Мохибера, происходящее в секторе Газа является хрестоматийным примером геноцида. Он заявил, что правительства США, Великобритании и большинства стран Европы стали соучастниками ужасного нападения.