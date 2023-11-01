Чиновник ООН подал в отставку из-за неспособности организации "остановить геноцид" в Газе

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Директор офиса Верховного комиссара ООН по правам человека в Нью-Йорке Крэйг Мохибер ушел со своего поста, так как считает, что всемирная организация не справляется со своими обязанностями по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Об этом со ссылкой на его письмо к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку сообщает ТАСС.

"Я последний раз в официальном порядке связываюсь с вами как директор нью-йоркского офиса Верховного комиссара ООН по правам человека. <...> Мы вновь видим, что у нас на глазах разворачивается геноцид, а организация, которой мы служим, оказывается бессильна остановить его", – написал он.

По мнению Мохибера, происходящее в секторе Газа является хрестоматийным примером геноцида. Он заявил, что правительства США, Великобритании и большинства стран Европы стали соучастниками ужасного нападения и мало того, что отказываются соблюдать свои обязательства в рамках Женевских конвенций, но еще и вооружают Израиль и обеспечивают совершаемым израильской армией жестокостям политическое и экономическое прикрытие.

Чиновник считает, что в последние десятилетия ключевые структуры ООН "сдались под силой Соединенных Штатов, а также боязнью перед израильским лобби" и отошли от своих принципов и международного права.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Совбез ООН фактически парализован из-за позиции США по палестино-израильскому конфликту. Он отметил, что Россия дважды выходила с инициативами о прекращении огня, "но у Вашингтона и Западного Иерусалима совсем другие планы – истребить население Газы или выдавить его за пределы сектора".

До этого Россия и Китай наложили вето на американский проект ближневосточной резолюции Совета безопасности ООН. Всего за документ проголосовали 10 стран, против высказались Россия, Китай и ОАЭ, еще два государства воздержались от голосования.

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания высоко оценил позицию китайской и российской сторон в Совбезе ООН. Он добавил, что резолюция США была ориентирована исключительно на Израиль.



Совбез ООН не принял российский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту