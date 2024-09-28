Лавров назвал главу Финляндии, призвавшего лишить РФ места в Совбезе ООН, горячим парнем

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Глава российского МИД Сергей Лавров назвал президента Финляндии Александра Стубба горячим финским парнем. Таким образом министр прокомментировал идею Стубба лишить Россию места в Совете безопасности ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

"Горячие финские парни – особый народ. Я знаю хорошо Александра Стубба, когда он был министром иностранных дел... Если серьезно говорить, меня больше удивило другое: он хочет быть больше украинцем, чем украинцы", – отметил Лавров.

Ранее экс-посол Финляндии в России Антти Хелянтеря заявил, что Хельсинки и Москве в будущем придется заново выстраивать отношения. Напряженность в двусторонних отношениях продлится еще долго, однако на каком-то этапе их придется восстановить, уверен он. Однако былых отношений в текущих условий не будет.