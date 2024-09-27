Штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе разместят в Финляндии у границы с РФ

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Kay Nietfeld

Финляндия разместит в Миккели штаб сухопутных войск НАТО в странах Северной Европы. Он будет находиться примерно в 140 километрах от границы с Россией, заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

При этом в Миккели уже находится штаб Сухопутных войск Финляндии.

"Командование сухопутных войск Финляндии в Миккели было очевидным выбором для размещения командования НАТО", – цитирует его ТАСС.

Предполагается, что НАТО примет политические решения относительно специфики MCLCC в 2025 году, когда будет обсуждаться военное планирование следующего периода.

Тем временем уходящий с поста генсек НАТО Йенс Столтенберг высказал свои опасения за Альянс и Украину из-за предложения Владимира Путина обновить политику России в области ядерного сдерживания. По его словам, таким образом РФ пытается запугать их, чтобы Альянс перестал поддерживать Украину.

Путин 25 сентября сообщил о расширении применения ядерного сдерживания в проекте ядерной доктрины страны. Россия будет рассматривать возможность применения ядерного оружия при получении достоверных данных о массированных атаках средств воздушно-космического нападения.