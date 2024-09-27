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У жителей стран НАТО есть "демократическое право принимать глупые решения". С таким заявлением выступил генсек Альянса Йенс Столтенберг на семинаре Совета по международным отношениям в США, пишет ТАСС.

Таким образом он прокомментировал выборы в странах НАТО, в которых побеждающие партии выступают или могут выступить против Альянса и против помощи Украине.

"В НАТО 32 страны. У нас выборы все время", – утверждает Столтенберг.

Он также выразил уверенность в том, что Североатлантический альянс продолжит существовать, несмотря на результаты выборов в некоторых странах. По мнению Столтенберга, люди осознают, что безопаснее быть в НАТО.

В начале месяца правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) победила на выборах в земельный парламент в федеральной земле Тюрингия на востоке ФРГ.

Фракция набрала 32,8% голосов, получив 32 из 88 мест в региональном парламенте. АдГ впервые в своей истории заняла первое место на земельных выборах ФРГ.

Данная партия выступает против поставок оружия Киеву и за отмену антироссийских санкций.

Ранее СМИ сообщали о том, что федеральное правление немецкой партии "Союз-90/"зеленые" приняло решение уйти в отставку в полном составе.