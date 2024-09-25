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Федеральное правление немецкой партии "Союз-90/"зеленые" приняло решение уйти в отставку в полном составе. Об этом сообщает газета Die Welt со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, причиной являются провальные результаты на прошедших в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге выборах в региональный парламент.

В Бранденбурге партия не прошла пятипроцентный барьер и не попала в земельный парламент. "Зеленые" также не прошли в ландтаг Тюрингии. В Саксонии партия получила только 5,1% голосов.

Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) победила на выборах в земельный парламент в федеральной земле Тюрингия. Она набрала 32,8% голосов, получив 32 из 88 мест в региональном парламенте. Фракция впервые в своей истории занимает первое место на земельных выборах ФРГ.

Спикер ГД РФ Вячеслав Володин прокомментировал поражение Социал-демократической партии Германии канцлера Олафа Шольца на земельных выборах в Саксонии и Тюрингии и заявил, что граждане ФРГ не хотят потерять свою страну. Он подчеркнул, что сейчас Берлин не ставит в приоритет решение проблем граждан и развитие страны. При этом экономика Германии находится в кризисе, сказал Володин.

