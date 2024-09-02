Володин объяснил победу АдГ в ФРГ нежеланием немцев потерять страну

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Граждане ФРГ не хотят потерять свою страну, рассказал спикер ГД РФ Вячеслав Володин, комментируя поражение Социал-демократической партии Германии канцлера Олафа Шольца на земельных выборах в Саксонии и Тюрингии, на фоне победы правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

"Шольц втянул свою страну в войну на Украине. Сегодня ФРГ – главный поставщик вооружения киевскому нацистскому режиму и его спонсор. Все это происходит не только на фоне стагнации экономики, но и неэффективной миграционной политики", – рассказал он в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что сейчас Берлин не ставит в приоритет решение проблем граждан и развитие страны. При этом экономика Германии находится в кризисе, предприятия уходят в США, а потеря дешевых российских энергоресурсов привела к неконкурентности производств, сказал Володин.

"Учитывая результаты голосования в Саксонии и Тюрингии, сложно представить, как он и его правительство могут руководить Германией еще год", – заключил спикер ГД.

Партия Шольца заняла 5-е и 4-е места соответственно на земельных выборах в Тюрингии и Саксонии, уступив в разы оппозиционерам. Так, социал-демократов в разных регионах обошли АдГ, Христианско-демократический союз, партия "Союз Сары Вагенкнехт" и "Левая партия".

АдГ на выборах в земельный парламент в федеральной земле Тюрингия заняла 32 из 88 мест в местном парламенте, набрав 32,8% голосов. На втором месте с 23 местами находится Христианско-демократический союз, а также другие оппозиционные партии.

