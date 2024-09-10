Командующий СО Финляндии Яаккола: конфликт на Украине стал шоком для страны

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Украинский конфликт стал шоком для Финляндии и повлек за собой самые крупные изменения в системе национальной обороны страны со времен Второй мировой войны. Об этом заявил командующий Силами обороны Финляндии Янне Яаккола в интервью изданию Yle.

Военный утверждает, что Финляндия вступила в Североатлантический альянс в самое подходящее время. По его словам, доверие общества к Силам обороны и НАТО на сегодняшний день на высочайшем уровне.

Вместе с тем на данный момент состав и численность войск Альянса, которые должны быть размещены на территории Финляндии, неизвестны, сообщил Яаккола. Переговоры в этом вопросе все еще ведутся со странами, готовыми предоставить контингент.

В мае глава правительства Финляндии Петтери Орпо заявил, что считает ситуацию на Украине критической. Он подчеркнул, что Финляндия и другие северные страны твердо намерены продолжать оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется, и призвал другие страны делать то же самое.

По данным СМИ, в финском городе Миккели, который находится примерно в 140 километрах от границы с РФ, будет создан штаб сухопутных войск НАТО в странах Северной Европы.

В мирное время штаб будет планировать и осуществлять учебные мероприятия Альянса в регионе. Он будет работать круглосуточно и подчиняться штаб-квартире в Норфолке на восточном побережье США.