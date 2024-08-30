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Власти США и Украины отчаянно нуждаются в развязывании большой войны в Европе ради своих политических целей. Таким мнением поделился профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен на своей странице в соцсети X.

По его словам, находящимся у власти в Штатах демократам нужна масштабная война, чтобы поддержать собственную президентскую компанию в США. Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, нуждается в европейской войне, потому что его администрация стала настолько коррумпированной, что он, скорее всего, не выжил бы без военного положения, подчеркнул Малинен.

Эксперт заключил, что предотвратить масштабный конфликт в Европе можно, только окончательно разбив армию Украины. Он добавил, что именно такой сценарий и происходит на сегодняшний день, указав на разрушенную оборону ВСУ в Донбассе.

В МИД РФ ранее сообщали, что Россия глубоко озабочена курсом Вашингтона на безостановочную эскалацию, имеющую все меньше сдерживающих внутренних факторов, в результате чего повышается опасность глобального конфликта.

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что атака украинских войск на Курскую область может привести к третьей мировой войне. По его словам, подобная угроза в текущий момент ближе, чем когда-либо.

