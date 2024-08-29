В МИД заявили, что РФ озабочена эскалационным курсом США

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Россия глубоко озабочена курсом Вашингтона на безостановочную эскалацию, имеющую все меньше сдерживающих внутренних факторов, в результате чего повышается опасность глобального конфликта, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Это неоспоримая вещь. Мы призываем США более ответственно подойти к ситуации, чреватой к сценариям, которые нам пока еще не известны", – цитирует его ТАСС.

Рябков напомнил, что об опасности конфликта недавно упоминал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Также в ответ на заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа о необходимости предотвратить третью мировую войну Рябков обратил внимание, что именно в Америке в последние годы, в том числе во время президентства Трампа, делали многое для того, чтобы подкосить основы складывавшейся десятилетиями системы международной безопасности.

"Происходила ломка соглашений в сфере контроля над вооружениями. Усилился тренд на попытку обретения США безоговорочного военного превосходства", – отметил замглавы МИД РФ, добавив, что это привело к разбалансированию всех систем.

Накануне Трамп заявил, что в текущий момент угроза третьей мировой войны ближе, чем когда-либо, из-за атака ВСУ на Курскую область. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что понимает опасения экс-лидера Штатов. По его словам, они "залезли в него по уши", а вторжения, подобные атаке ВСУ на Курскую область, ведут к эскалации напряженности.