Нарышкин заявил, что США не испугают РФ "ядерной дубиной"

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Власти США готовы продемонстрировать "ядерную дубину", которой в 1945 году президент страны Гарри Труман хотел напугать СССР, но РФ этим не запугать, сказал директор СВР РФ Сергей Нарышкин на конференции по случаю 75-летия со дня испытания первого отечественного ядерного заряда РДС-1.

"Тревожным обстоятельством является проведенный США 14 мая этого года докритический эксперимент в подземной лаборатории для ядерных испытаний на полигоне в штате Невада", – цитирует его ТАСС.

При этом эксперимент не был полноформатным ядерным испытанием и формально не нарушает договор о всеобщем запрещении ядерных испытаний, добавил Нарышкин.

Ранее Штаты заявили, что вице-президент страны Камала Харрис в случае своей победы на выборах президента будет заинтересована в соглашении с РФ по контролю над вооружениями. Отмечалось, что в этом вопросе она будет намного способнее, чем Дональд Трамп. Вашингтон якобы будет готов к разговору с Москвой без предварительных условий, а также независимо от того, что происходит на Украине.

