Экс-замгоссекретаря США Кантримэн: Харрис интересен договор с РФ по вооружению

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Вице-президент США Камала Харрис в случае победы на предстоящих выборах президента будет заинтересована в соглашении с РФ по контролю над вооружениями. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бывшего замгоссекретаря страны по контролю над вооружениями и международной безопасности Томаса Кантримэна.

Он добавил, что Харрис будет в этом вопросе намного способнее, чем кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп.

Кантримэн подчеркнул, что Вашингтон готов к разговору с Москвой о контроле над вооружениями без предварительных условий, а также независимо от того, что происходит на Украине.

В Кремле не раз отмечали, что российская сторона готова к диалогу США по вопросам ядерных рисков и контролю над вооружениями только вместе с вопросом по Украине.

В США, в свою очередь, заявляли, что не намерены отказываться от поддержки Украины ради возобновления диалога с Россией по контролю над вооружениями.