Песков: РФ готова к диалогу с США о безопасности только вместе с украинским вопросом

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил сообщения о том, что США открыты к переговорам с РФ по вопросам ядерных рисков и контролю над вооружениями без привязки к конфликту на Украине. Его слова передает "Газета.ру".

"Те, кто об этом говорил, невнимательно следили за предыдущими заявлениями президента России. Он сказал, что мы готовы к диалогу с США, но только к комплексному диалогу", – отметил он.

По словам пресс-секретаря президента РФ, это касается и ситуации на Украине, поскольку диалог востребован.

Ранее в американском Совете нацбезопасности заявили, что готовы обсуждать с РФ формат соглашения, который станет преемником российского-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По словам представителя СНБ США, до России не раз была доведена информация о готовности западной стороны к подписанию такого соглашения. При этом, как сообщили в Белом доме, предложения Вашингтона отклонялись из-за поддержки Украины.

Также в США указали на готовность работать с Россией над соглашением на смену ДСНВ на период после 2026 года. В Белом доме также выразили надежду на то, что Москва не откажется от диалога относительно контроля над вооружением, как это было в период холодной войны.

