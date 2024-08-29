Шеф Пентагона обсудит с главой МО Украины ситуацию в Курской области

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Глава Пентагона Ллойд Остин примет в пятницу, 30 августа, министра обороны Украины Рустема Умерова, с которым обсудит боевые действия в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя пресс-секретаря американского ведомства Сабрину Сингх.

Стороны также обсудят дальнейшую поддержку Киева со стороны Вашингтона. Кроме того, Остин на следующей неделе отправится в Рамштайн, чтобы принять участие в очередной встрече контактной группы по Украине.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что многие страны Евросоюза поддержали нападение украинской армии на Курскую область. Он также призвал увеличивать поставки военного оборудования Киеву.

Сражения между российскими и украинскими войсками в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе действует режим ЧС федерального характера, а также режим КТО.

По последним данным, общие потери украинских войск за все время боев в Курской области составили до 7 450 военных, 74 танка, 36 БМП и прочей боевой техники.