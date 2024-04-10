IltaLehti: НАТО планирует создать штаб возле границы Финляндии и России

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Штаб сухопутных войск Североатлантического альянса в странах Северной Европы создается в финском городе Миккели, который находится примерно в 140 километрах от границы с РФ. Об этом пишет издание IltaLehti, ссылаясь на источники.

Глава Минобороны Норвегии Бьорн Арилд Грам подтвердил журналистам планы создания штаба НАТО в Финляндии.

В мирное время данный штаб будет планировать и осуществлять учебные мероприятия Альянса в регионе. Он будет работать круглосуточно и подчиняться штаб-квартире в Норфолке на восточном побережье США.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что планы ФРГ по созданию военной базы в Литве к 2027 году около границы РФ является продолжением нагнетания напряженности.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не собирается отправлять на Украину свои боевые подразделения.