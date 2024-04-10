Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:25

Политика
Главная / Новости /

IltaLehti: НАТО планирует создать штаб возле границы Финляндии и России

НАТО планирует создать штаб возле границы Финляндии и России

Фото: 123RF/niserin

Штаб сухопутных войск Североатлантического альянса в странах Северной Европы создается в финском городе Миккели, который находится примерно в 140 километрах от границы с РФ. Об этом пишет издание IltaLehti, ссылаясь на источники.

Глава Минобороны Норвегии Бьорн Арилд Грам подтвердил журналистам планы создания штаба НАТО в Финляндии.

В мирное время данный штаб будет планировать и осуществлять учебные мероприятия Альянса в регионе. Он будет работать круглосуточно и подчиняться штаб-квартире в Норфолке на восточном побережье США.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что планы ФРГ по созданию военной базы в Литве к 2027 году около границы РФ является продолжением нагнетания напряженности.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не собирается отправлять на Украину свои боевые подразделения.

СК завел дело о финансировании терроризма должностными лицами США и НАТО

Читайте также


политика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика