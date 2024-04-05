Генсек НАТО заявил, что Альянс не намерен направлять войска на Украину

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НАТО не собирается отправлять на Украину боевые подразделения. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

"Мы не намерены направлять никаких боевых подразделений на Украину", – приводит его слова РИА Новости.

Он также заявил, что союзники по НАТО направляют на Украину существенную военную поддержку, и призвал интенсифицировать этот процесс. Столтенберг подчеркнул, что особенно Киеву необходимо больше систем ПВО.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о создании совместной миссии НАТО на Украине. Он объяснил, что координационные, обучающие и планирующие возможности НАТО помогут оказать помощь Украине. Так, по словам Сикорского, военных Украины смогут быстрее обучать в Польше, чем ранее.

