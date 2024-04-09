Депутат Чернышов: элиты недружественных стран пытаются влиять на мировые процессы

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Элиты многих недружественных России стран пытаются управлять мировыми процессами и брать под свой контроль другие государства. Таким мнением поделился вице-спикер Госдумы и замглавы высшего совета ЛДПР Борис Чернышов в эфире телеканала "360".

По его словам, именно они виноваты в уничтожении Украины и "кровавом перевороте", произошедшем в ней.

"Они пытались совершить подобный сценарий в Казахстане, в Белоруссии. Вот только в последнее время, я уже не говорю про Африканский континент, Латинскую Америку", – сказал депутат.

Парламентарий утверждает, что в настоящий момент началась подготовка к оранжевой революции в Венгрии. Чернышов подчеркнул, что этот процесс происходит несмотря на то, что премьер-министр страны Виктор Орбан занимает не пророссийскую позицию, а думает о благополучии своего народа.

Однако сейчас не нужны независимые люди, продолжил депутат. По его словам, нужны работающие "под указку транснациональных корпораций гигантов". Кроме того, вице-спикер Госдумы согласился с высказыванием Владимира Путина о недружественных элитах на Западе, назвав их "элитками".

"Политические силы, которые привели сюда, на их места, там, в Европе, где-то еще, именно транснациональные корпорации, которые они обслуживают", – заключил он.

До этого члены НАТО заявили, что не считают, что находятся в состоянии войны с Россией. По словам главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи, целью организации является сдерживание подобной войны, в связи с чем члены Альянса поддерживают Украину.