Главком НАТО Каволи: члены Альянса не считают, что находятся в состоянии войны с РФ

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Члены Североатлантического альянса не считают, что находятся в состоянии войны с Россией. Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи на конференции в Вашингтоне, посвященной 75-летию Альянса.

"Страны НАТО не считают, что мы находимся в состоянии войны с Россией, и мы не хотим этого", – цитирует Каволи РИА Новости.

По словам военнослужащего, целью НАТО является сдерживание подобной войны, в связи с чем члены Альянса поддерживают Украину.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Украина может вступить в Североатлантический альянс только после завершения текущего конфликта.

До этого генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО не собирается отправлять на Украину свои боевые подразделения.