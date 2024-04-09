Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:20

Политика
Главная / Новости /

Главком НАТО Каволи: члены Альянса не считают, что находятся в состоянии войны с РФ

Члены НАТО не считают, что находятся в состоянии войны с Россией

Фото: depositphotos/Ale_Mi

Члены Североатлантического альянса не считают, что находятся в состоянии войны с Россией. Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи на конференции в Вашингтоне, посвященной 75-летию Альянса.

"Страны НАТО не считают, что мы находимся в состоянии войны с Россией, и мы не хотим этого", – цитирует Каволи РИА Новости.

По словам военнослужащего, целью НАТО является сдерживание подобной войны, в связи с чем члены Альянса поддерживают Украину.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Украина может вступить в Североатлантический альянс только после завершения текущего конфликта.

До этого генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО не собирается отправлять на Украину свои боевые подразделения.

Читайте также


политика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика