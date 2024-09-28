Лавров заявил, что США хотят монополизировать посреднические процессы на Ближнем Востоке

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США хотят монополизировать посреднические процессы на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

Лавров подчеркнул, что американские власти закрыли все "содействия ближневосточным процессам", особенно, по его словам, это касается международных посредников, куда, помимо США, входили также Россия, ООН и Евросоюз.

"И сейчас, вы можете видеть, американцы хотят монополизировать посреднические усилия, организуют разные форматы то с нашими иорданскими коллегами, то с египетскими, то с катарскими, но все равно они пытаются сами всем этим руководить", – добавил глава МИД.

Ранее Лавров заявил, что Ближний Восток находится на грани большой войны. По словам министра, обострившийся конфликт между Израилем и Палестиной, а также Ливаном, начал отзываться и в других частях региона, в том числе на Красном море и в Аденском заливе.