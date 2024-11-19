Лавров подтвердил, что Макрон пожал ему руку на саммите G20 в Бразилии

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Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что французский президент Эммануэль Макрон пожал ему руку на саммите "Большой двадцатки" (G20), передает ТАСС.

"Если люди знакомы, если между ними, между странами, которые эти люди представляют, глубокие противоречия, но где-то эти люди сталкиваются в публичном месте, я считаю, это абсолютно нормально, если они знакомы, поздороваться друг с другом", – отметил российский министр.

При этом Лавров подчеркнул, что считает "ненормальным", когда "многие европейские лидеры шарахаются от российских представителей, когда видят их в коридорах, кулуарах, на фотографировании".

Глава МИД привел в пример случай на саммите G20, который проходил в Индии. Тогда в одном из залов, где должно было пройти мероприятие, министр поздоровался с двумя африканскими лидерами, рядом с которыми сидел председатель Евросовета Шарль Мишель.

"Я как вежливый человек развернулся и протянул руку Мишелю, а он, как ужаленный, подскочил, отвернулся. Значит, такое воспитание", – заключил Лавров.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что Макрон "разыскал" российского министра иностранных дел и пожал ему руку на саммите G20.

Между тем Лавров заявил, что в результате саммита были достигнуты "очень позитивные результаты" и "весомые договоренности". Одной из них министр назвал инициативу Бразилии создать Глобальный альянс по борьбе с голодом и бедностью.

Саммит G20 прошел с 18 по 19 ноября. Лавров возглавлял российскую делегацию по поручению Владимира Путина, который не посетил конференцию. По словам президента, такое решение он принял, чтобы не срывать мероприятие из-за сложившейся вокруг России ситуации.