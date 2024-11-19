Bloomberg: Макрон пожал руку Лаврову на саммите G20 в Рио-де-Жанейро

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Французский лидер Эммануэль Макрон пожал руку главе российского МИД Сергею Лаврову в ходе саммита "Большой двадцатки" (G20), проходящего бразильском Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Bloomberg.

"Макрон разыскал российского министра иностранных дел Лаврова и пожал ему руку на саммите G20", – заметило агентство.

Ранее Лавров на саммите G20 поддержал инициативу Бразилии создать Глобальный альянс по борьбе с голодом и бедностью. Он заявлял о мерах, которые принимает Россия для обеспечения продовольственной безопасности. Кроме того, министр обратил внимание на неоколониальные практики стран Запада, которые затрудняют налаживание равноправного международного сотрудничества.

Саммит G20 проходит с 18 по 19 ноября. Лавров возглавляет российскую делегацию по поручению Владимира Путина, который в свою очередь не посетит конференцию. По словам президента, такое решение он принял, чтобы не срывать мероприятие из-за сложившейся вокруг России ситуации.