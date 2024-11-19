Глава МИД РФ Лавров назвал позитивными итоги саммита G20 в Бразилии

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал позитивными итоги саммита G20 в Бразилии, передает РИА Новости.

"Сегодня завершается саммит "Группы двадцати". Это кульминация председательства Бразилии в "Двадцатке", которая руководила ей в течение всего года, провела большое количество мероприятий, как это обычно и бывает. И я считаю, что очень позитивные результаты, достигнуты весомые договоренности. Это очень важно", – заявил глава ведомства.

Между тем Лавров на саммите G20 поддержал инициативу Бразилии создать Глобальный альянс по борьбе с голодом и бедностью. Он заявлял о мерах, которые принимает Россия для обеспечения продовольственной безопасности.

Саммит G20 прошел с 18 по 19 ноября. Лавров возглавлял российскую делегацию по поручению Владимира Путина, который, в свою очередь, не посетил конференцию. По словам президента, такое решение он принял, чтобы не срывать мероприятие из-за сложившейся вокруг России ситуации.